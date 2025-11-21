Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pátráme po pohřešovaném 40letém muži

Pokud máte o jeho pohybu jakékoliv informace, kontaktujte policisty na lince 158. 

Kriminalisté vyhlásili pátrání po 40letém muži z Berounska, který se doposud neozval rodině a ani se nevrátil domů. 

Bližší informace k pohřešovanému naleznete v odkazu: https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=13541121250102  (Pokud je odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).

Pokud pohřešovaného uvidíte nebo máte k jeho pohybu jakékoliv poznatky, kontaktujte policisty na lince tísňového volání 158.

por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
21. listopadu 2025

