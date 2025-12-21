Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po pohřešovaném 37 letém muži
Pomozte při pátrání.
Karlovarští kriminalisté v současné době pátrají po pohřešovaném 37letém muži, který je přibližně vysoký 175 – 180 cm a má krátké hnědé vlasy.
Více informací k pohřešovanému muži ZDE (v případě, že odkaz již není aktivní, byla pohřešovaná osoba nalezena).
Pohřešovaný muž pracující v elektroprodejně v Karlových Varech, odešel dnes v podvečerních hodinách po hádce se zákaznicí ze zaměstnání, přičemž bylo zjištěno ze statusu na jeho sociálních sítích, že trpí depresemi a chce si ublížit. Na sobě má dlouhý černý kabát, na kterém má výrazné vojenské odznaky a černé kalhoty.
V případě, že pohřešovaného muže uvidíte, volejte na linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
kpt. Bc. Zuzana Churaňová
21. 12. 2025