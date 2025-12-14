Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po pohřešovaném 14letém chlapci
Volejte na bezplatnou telefonní linku 158.
Karlovarští policisté pátrají po pohřešovaném 14letém chlapci z Karlových Varů, který je přibližně 175 centimetrů vysoké štíhlé postavy, má hnědé oči a kratší hnědé vlasy.
Další informace k pohřešovanému chlapci naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).
Rodiče svého patnáctiletého syna viděli naposledy v pátek 12. prosince letošního roku krátce po 20:30 hodin u obchodního domu v Karlových Varech, kde s nimi chvíli diskutoval a poté odjel na koloběžce se svým kamarádem. Vzhledem k tomu, že pohřešovaný chlapec má mobilní telefon nedostupný, tak nadcházející den rodiče kontaktovali jeho kamarády prostřednictvím sociálních sítí a zjistili, že se jejich syn nacházel u kamarádky. Od té v sobotu 13. prosince během dne odešel a od té doby o sobě nepodal svým příbuzným ani známým žádnou zprávu.
Pohřešovaný mladík měl naposledy na sobě modré džíny, zelenou bundu s vojenským vzorem, červeno-šedou mikinu značky Nike, na nohou měl bílé boty a na hlavě zimní čepici s bílým znakem W.
Mladík nemá žádné psychické problémy a neužívá žádné léky. Je nekonfliktní a kamarádský.
V případě jakýchkoliv informací k této pohřešované osobě volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
nprap. Jakub Kopřiva
14. 12. 2025