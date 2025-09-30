Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Pátráme po pohřešované ženě
Policisté pátrají po pohřešované ženě, která byla naposledy viděna 29. září 2025.
Policie České republiky vyhlašuje pátrání po pohřešované osobě, viz. následující odkaz:
https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=9000930250305
Není-li odkaz aktivní, pátrání již bylo odvoláno.
Pohřešovaná žena je hubené postavy vysoké cca 156 cm, má modré oči a rovné vlasy hnědé barvy. Je zdánlivého stáří 18-20 let.
Žena byla naposledy viděna 29. září 2025 v místě svého bydliště v Plzni městské části Vinice. Do současné doby se nevrátila a ani o sobě nepodala žádnou zprávu. Žena neužívá žádné léky, bez kterých by byla ohrožena na zdraví, ale je důvodná obava, že by si mohla sáhnout na život.
Policisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu pohřešované osoby, aby neprodleně podali zprávu na nejbližší služebnu Policie České republiky nebo na tísňovou linku 158.
por. Michaela Raindlová
30. září 2025