Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pátráme po pohřešované dívce

Pražští kriminalisté pátrají po čtrnáctileté dívce, která odešla z rodinné oslavy a od té doby je nekontaktní.

Pohřešovaná dívka odešla včerejšího dne okolo dvacáté hodiny z rodinné oslavy a to v doprovodu svého mladistvého přítele. Od té doby se však domů nevrátila a je nekontaktní. Důvodem útěku dívky z domova by měl být nesouhlas její rodiny s aktuálním partnerským vztahem. Vzhledem k tomu, že se svěřila o možnosti útěku s rodinou svého partnera do zahraničí, rodina o ní má velké obavy.

Dívka je střední postavy, vysoká asi 173 cm, má dlouhé hnědé vlasy a nosí brýle s kulatými obroučkami. V době odchodu na sobě měla černý top, černou dlouhou sukni, černou kabelku se zlatou velkou přezkou a obuté měla modré sandále.

Vzhledem k nízkému věku pohřešované a možném vlivu jejího partnera na její rozhodování, žádáme veřejnost o pomoc při pátrání. V případě, že k dívce a jejímu aktuálnímu pobytu máte jakékoliv informace, kontaktujte prosím linku 158.

por. Kristýna Zelinková- 23. června 2025

