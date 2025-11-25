Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po pohřešované dívce
Nevrátila se z povolené vycházky.
Chebští kriminalisté pátrají po pohřešované 16leté dívce z Horního Slavkova, která je přibližně 160 cm vysoké štíhlé postavy, má dlouhé blond vlasy a modré oči.
Další informace k pohřešované dívce naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).
Pohřešovaná dívka se v sobotu 22. listopadu letošního roku nevrátila z povolené vycházky zpět do Dětského domova v Chebu a do současné doby o sobě nepodala žádnou zprávu. Na sobě měla mít černou bundu, šedé kalhoty a tmavé boty. Mobilní telefon u sebe nemá. Dívka neužívá žádné léky. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že by se mohla pohybovat na území okresu Sokolov.
V případě jakýchkoliv informací k této pohřešované osobě volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
nprap. Jan Bílek
25.11.2025