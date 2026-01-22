Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pátráme po pohřešované dívce

Dívka byla naposledy viděna 12. ledna 2026 v Plzni. 

Policie České republiky vyhlašuje pátrání po pohřešované osobě, viz. následující odkaz:

https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=18430112260305

Není-li odkaz aktivní, pátrání již bylo odvoláno.

Pohřešovaná dívka je hubené postavy vysoké 165-170 cm, má hnědé oči a krátké, vlnité, zrzavé vlasy. Je zdánlivého stáří 16-17 let.

Dívka byla na základě soudního rozhodnutí svěřena do ústavní výchovy. Naposledy byla viděna dne 12. ledna v dopoledních hodinách v Plzni.

Policisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu pohřešované osoby, aby neprodleně podali zprávu na nejbližší služebnu Policie České republiky nebo na tísňovou linku 158. 

por. Michaela Raindlová
22. ledna 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 