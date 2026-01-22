Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Pátráme po pohřešované dívce
Dívka byla naposledy viděna 12. ledna 2026 v Plzni.
Policie České republiky vyhlašuje pátrání po pohřešované osobě, viz. následující odkaz:
https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=18430112260305
Není-li odkaz aktivní, pátrání již bylo odvoláno.
Pohřešovaná dívka je hubené postavy vysoké 165-170 cm, má hnědé oči a krátké, vlnité, zrzavé vlasy. Je zdánlivého stáří 16-17 let.
Dívka byla na základě soudního rozhodnutí svěřena do ústavní výchovy. Naposledy byla viděna dne 12. ledna v dopoledních hodinách v Plzni.
Policisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu pohřešované osoby, aby neprodleně podali zprávu na nejbližší služebnu Policie České republiky nebo na tísňovou linku 158.
por. Michaela Raindlová
22. ledna 2026