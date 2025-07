Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátráme po pohřešované dívce

CHEBSKO – Volejte na linku 158.

Chebští kriminalisté pátrají po pohřešované 17leté dívce z Mariánských Lázní, která je přibližně 165 cm vysoké střední postavy, má dlouhé černé vlasy a tmavé oči.

Další informace k pohřešované osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).

Pohřešovaná dívka je svěřena do výchovy své babičky, od které v pondělí 21. července letošního roku krátce před třináctou hodinou v Mariánských Lázních odešla. Do současné doby se nevrátila a svým příbuzným nebo známým o sobě nepodala žádnou zprávu. Mobilní telefon u sebe má, je ale nedostupný. Při odchodu na sobě měla mít černé tepláky, černou mikinu a bílé tenisky. Dívka neužívá žádné léky a neměla by být v ohrožení života.

V případě jakýchkoliv informací k této pohřešované osobě volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

nprap. Jan Bílek

23.7.2025

vytisknout e-mailem