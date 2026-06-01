Policie České republiky  

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátráme po pohřešované dívce

Odešla z dětského domova v Dalovicích. 

Karlovarští kriminalisté aktuálně pátrají po pohřešované 16leté dívce, která je přibližně 170 cm vysoké štíhlé postavy, má dlouhé tmavé vlasy a hnědé oči.

Další informace k pohřešované osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).

Pohřešovaná dívka měla odejít z dětského domova v Dalovicích v neděli 31. května letošního roku kolem dvaadvacáté hodiny. U sebe by měla mít mobilní telefon, kdy ale na zprávy a hovory nereaguje. Před odchodem na sobě měla mít šedé tepláky, bílý top, černou bundu a černobílé tenisky. S sebou měla mít také větší černou kabelku. 

V případě jakýchkoliv informací k pohřešované dívce volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

nprap. Jan Bílek
1.6.2026

