Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po pohřešované dívce
Odešla z dětského domova v Dalovicích.
Karlovarští kriminalisté aktuálně pátrají po pohřešované 16leté dívce, která je přibližně 170 cm vysoké štíhlé postavy, má dlouhé tmavé vlasy a hnědé oči.
Další informace k pohřešované osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).
Pohřešovaná dívka měla odejít z dětského domova v Dalovicích v neděli 31. května letošního roku kolem dvaadvacáté hodiny. U sebe by měla mít mobilní telefon, kdy ale na zprávy a hovory nereaguje. Před odchodem na sobě měla mít šedé tepláky, bílý top, černou bundu a černobílé tenisky. S sebou měla mít také větší černou kabelku.
V případě jakýchkoliv informací k pohřešované dívce volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
nprap. Jan Bílek
1.6.2026