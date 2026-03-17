Pátráme po pohřešované dívce
Nevrátila se z povolené dovolenky od své matky.
Karlovarští kriminalisté pátrají po pohřešované 16leté dívce z Horního Slavkova, která je přibližně 160 cm vysoké štíhlé postavy, má delší blond vlasy a modré oči.
Dívka, která je v současné době svěřenkyní Dětského domova v Chebu, se v neděli nevrátila z povolené dovolenky od své matky v Karlových Varech. Dívka měla naposledy komunikovat v neděli 15. března letošního roku přes sociální sítě. Do současné doby se nevrátila a nepodala o sobě žádnou zprávu. Při odchodu od své matky na sobě měla mít černou mikinu, modré džíny a bílé boty.
V případě jakýchkoliv informací k pohřešované dívce volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
nprap. Jan Bílek
17.3.2026