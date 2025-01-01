Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Pátráme po pachateli krádeže v centru Zlína
Volejte 158.
Zlínští policisté pátrají po pachateli krádeže v jedné z prodejen na tržišti ve Zlíně, k němuž došlo nad ránem 3. listopadu. Dosud neznámý pachatel se do prodejny vloupal po rozbití skleněné výplně okna. Odcizil odsud příruční pokladu s několikatisícovým obnosem.
Pokud muže na kamerovém záznamu poznáváte, volejte, prosím, linku tísňového volání policie – 158.
10. listopadu 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková