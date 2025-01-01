Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Pátráme po pachateli krádeže v centru Zlína

Volejte 158. 

Zlínští policisté pátrají po pachateli krádeže v jedné z prodejen na tržišti ve Zlíně, k němuž došlo nad ránem 3. listopadu. Dosud neznámý pachatel se do prodejny vloupal po rozbití skleněné výplně okna. Odcizil odsud příruční pokladu s několikatisícovým obnosem.

Pokud muže na kamerovém záznamu poznáváte, volejte, prosím, linku tísňového volání policie – 158.

10. listopadu 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 