Pátráme po odcizeném vozidle Škoda Superb

Pachatel se kromě krádeže vozidla do dalšího ještě vloupal a nevynechal ani přilehlé sklepy, čímž napáchal škodu za více jak 800 000 korun. 

Vimperští policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu krádeže, spáchaného v souběhu s přečinem neoprávněného užívání cizí věci. Dosud neznámý pachatel odcizil z pátku na sobotu osobní motorové vozidlo Škoda Superb, RZ: 9C6 8021, modré barvy, rok výroby 2022, které bylo zaparkované na uzavřeném parkovišti v přízemí Vily Harmonie v obci Vacov, část Vlkonice. Pachatel se dále vloupal do osobního vozidla Volvo, ze kterého odcizil vjezdové ovládání do objektu. Pachatel ještě stačil poškodit zárubně pěti ocelových dveří u sklepních kójí, z nichž do jedné se vloupal. Krádeží vozidla a poškozením dveří pachatel majitelům napáchal škodu za více jak 800 000 korun. Po odcizeném vozidle policisté vyhlásili celostátní pátrání.

Bližší informace k vozidlu naleznete na tomto odkaze: Pátrání po vozidlech a registračních značkách - Policie České republiky

Vimperští policisté žádají případné svědky události o informace, které jim můžete poskytnout na telefonním čísle 974 236 780 nebo prostřednictvím tísňové linky 158. Děkujeme.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
23. února 2026

