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Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátráme po neznámých osobách

V případě jakýchkoliv informací volejte na linku 158. 

V pondělí 25. května letošního roku kolem sedmnácté hodiny odpolední měl neznámý pachatel v jedné z prodejen odcizit více než šedesát kusů různého zboží, které naložil do nákupního vozíku. S tím následně prodejnu opustil, aniž by za zboží zaplatil. O pouhé tři dny později, měl taktéž neznámý pachatel do prodejny zamířit znovu, a to krátce před devatenáctou hodinou. I v tomto případě měl různé druhy zboží naložit do nákupního vozíku a prodejnu bez zaplacení opustit.

Svým jednáním měl způsobit škodu přibližně 50 tisíc korun.

Policisté z obvodního oddělení Aš ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže.

V souvislosti s tímto případem policisté pátrají po neznámých osobách, které se v době, kdy došlo k odcizení věcí z prodejny, v prodejně nacházely. Žádáme osoby zachycené na fotografii, aby se obrátily přímo na policisty z Aše, nebo na kterékoliv obvodní oddělení, a pomohly tak s objasněním případu.

Policisté žádají případné svědky, kteří osoby na fotografiích poznají, aby informace, které pomohou při vyšetřování, volali na linku 158.

nprap. Jan Bílek
4.8.2026

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Foto 1

Foto 1 

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Foto 2

Foto 2 

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Foto 3

Foto 3 

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Foto 4

Foto 4 

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