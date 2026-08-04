Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po neznámých osobách
V případě jakýchkoliv informací volejte na linku 158.
V pondělí 25. května letošního roku kolem sedmnácté hodiny odpolední měl neznámý pachatel v jedné z prodejen odcizit více než šedesát kusů různého zboží, které naložil do nákupního vozíku. S tím následně prodejnu opustil, aniž by za zboží zaplatil. O pouhé tři dny později, měl taktéž neznámý pachatel do prodejny zamířit znovu, a to krátce před devatenáctou hodinou. I v tomto případě měl různé druhy zboží naložit do nákupního vozíku a prodejnu bez zaplacení opustit.
Svým jednáním měl způsobit škodu přibližně 50 tisíc korun.
Policisté z obvodního oddělení Aš ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže.
V souvislosti s tímto případem policisté pátrají po neznámých osobách, které se v době, kdy došlo k odcizení věcí z prodejny, v prodejně nacházely. Žádáme osoby zachycené na fotografii, aby se obrátily přímo na policisty z Aše, nebo na kterékoliv obvodní oddělení, a pomohly tak s objasněním případu.
Policisté žádají případné svědky, kteří osoby na fotografiích poznají, aby informace, které pomohou při vyšetřování, volali na linku 158.
nprap. Jan Bílek
4.8.2026