Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pátráme po nemocném muži. Může být v ohrožení života. (NALEZEN)

Informace o muži, po kterém pátráme a který je nemocný, přijmou policisté na lince 158. 

AKTUALIZACE:

Odvolali jsme pátrání po pohřešovaném seniorovi. Nalezli jsme ho dnes, tj. v neděli 26. 4. 2026 v dopoledních hodinách, na vlakovém nádraží v Kolíně. Je v pořádku a bez zranění.

Děkujeme všem za sdílení pátrací relace.

por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
26. dubna 2026

V režimu "senior v ohrožení" pátráme po 67letém panu Milanovi z Nymburka. Dochází několikrát týdně na dialýzu, trpí i  a má tzv. pumpu.

Informace o panu Milanovi přijmou policisté na lince 158.

Pokud odkaz nebude již aktivní, bylo pátrání odvoláno a osoba nalezena.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková 

24. 4. 2026

