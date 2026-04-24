Policie České republiky  

Pátráme po nemocném muži. Může být v ohrožení života. (NALEZEN)
Informace o muži, po kterém pátráme a který je nemocný, přijmou policisté na lince 158.
AKTUALIZACE:
Odvolali jsme pátrání po pohřešovaném seniorovi. Nalezli jsme ho dnes, tj. v neděli 26. 4. 2026 v dopoledních hodinách, na vlakovém nádraží v Kolíně. Je v pořádku a bez zranění.
Děkujeme všem za sdílení pátrací relace.
por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
26. dubna 2026
V režimu "senior v ohrožení" pátráme po 67letém panu Milanovi z Nymburka. Dochází několikrát týdně na dialýzu, trpí i a má tzv. pumpu.
Informace o panu Milanovi přijmou policisté na lince 158.
Pokud odkaz nebude již aktivní, bylo pátrání odvoláno a osoba nalezena.
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
24. 4. 2026