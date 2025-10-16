Policie České republiky  

Pátráme po muži z kamerového záznamu

V Úvalech odcizil jízdní kolo 

Úvalští policisté se od konce měsíce září zabývají případem odcizeného jízdního kola ze soukromého pozemku. Zatím neznámý muž překonal plechová vrata u jednoho z domu v Úvalech a následně z pozemku odcizil horské jízdní kolo v hodnotě 38 000 korun.

Vzhledem k tomu, že majitel objektu má na svém pozemku umístěny kamerové systémy je podezřelý muž při činu poměrně dobře vidět, a proto by ho svědci mohli dobře poznat.

Touto cestou žádáme všechny, kteří by muže na kamerovém záznamu poznali nebo mají jakékoliv informace o celém případu, nebo věděli, kde se odcizené kolo nachází, aby se ozvali na telefonní číslo 974 881 760, 735 785 815, 735 785 818.

Policisté v celé věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže a porušování domovní svobody v případě dopadení podezřelého a následného odsouzení mu může hrozit až dvouletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
16. října 2025 

