Policie České republiky  

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Středočeský kraj

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pátráme po mladistvém chlapci

Kriminalisté vyhlásili pátrání po 15letém chlapci, který se dnes, tj. 28. května 2026, nedostavil do školy. Naposledy ho viděla jeho matka dnešního dne ráno. Mladík se doposud domů nevrátil a telefon má nedostupný.

Bližší informace k pohřešovanému chlapci naleznete v odkazu: https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=14130528260116 (Pokud je odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).

Pokud mladíka někde uvidíte nebo máte k jeho pohybu jakékoliv poznatky, kontaktujte policisty na lince tísňového volání 158.

por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
28. května 2026

