Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Pátráme po mladém muži ze Slušovic
Z domu odešel v úterý.
Ode dneška pátrají policisté po pohřešovaném sedmadvacetiletém muži ze Slušovic, který odešel z domu v úterý a od té doby o sobě nedal vědět. Jeho mobilní telefon je nedostupný. Muž je introvert, takže se bude vyhýbat lidem a vyhledávat bude spíš klid a přírodu. V minulosti pobýval v okolí Trojáku či Tesáku v pohoří Hostýnské vrchy.
Muž je vysoký asi 175 cm, štíhlé postavy, má krátce střižené hnědé vlasy, hnědé oči a nosí dioptrické brýle. Oblečenou měl černou bundu, džíny a hnědé kožené šněrovací boty. Nosí černý batoh. Pohybuje se pěšky, nikoli hromadnou dopravou.
Pokud jste tohoto muže viděli nebo víte, kde by se mohl zdržovat, volejte, prosím, linku tísňového volání policie – 158.
Děkujeme.
https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=10401120251505
20. listopadu 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková