Pátráme po mladém cyklistovi
Ve Vrchlabí se střetl s červeným vozidlem zn. Peugeot a z místa nehody ujel.
Trutnovští dopravní policisté ze skupiny dopravních nehod se od pátečního večera zabývají dodatečně nahlášenou dopravní nehodou, ke které došlo v pátek 15. května před 13. hodinou na křižovatce ulic Nerudova, Školní a Družstevní ve Vrchlabí. Neznámý cyklista na jízdním kole nezjištěné značky se měl v prostoru křižovatky bočně střetnout s osobním vozidlem zn. Peugeot. Při dopravní nehodě nedošlo ke zranění řidičky, pouze ke hmotné škodě levého boku vozidla.
Policisté žádají veřejnost o spolupráci při pátrání po neznámém cyklistovi. Mělo by se jednat o mladíka v odhadovaném věku 15 – 18 let s tmavými vlasy ze Semilska. Pokud jste byli svědky páteční dopravní nehody nebo máte informace, které by nám pomohly se ztotožněním cyklisty, ozvěte se na linku 158 nebo přímo policistům na trutnovský dopravní inspektorát na tel. 974 539 250. K objasnění dopravní nehody se policistům může přihlásit i samotný cyklista.
Děkujeme za spolupráci.
por. Mgr. Andrea Muzikantová
18. května 2026