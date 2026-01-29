Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Pátráme po matce dvou dětí z České Lípy
Své syny nechala 26. ledna pohlídat kamarádovi a dosud si je nevyzvedla. Naposledy ji viděl svědek v Praze.
Pátráme po mladé ženě, která dne 26. ledna odvedla své nezletilé syny ke kamarádovi, aby jí je pohlídal, že si musí něco zařídit. Své děti si však dosud nevyzvedla a ani nikomu o sobě nepodala žádnou zprávu. Více informací k pátrací ralaci získáte kliknutím na tento odkaz.
Pokud bude neaktivní, znamená to, že jsme žádost odvolali.
Předem děkujeme za spolupráci.
29. 1. 2026
por. Bc. Ivana Baláková