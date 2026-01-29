Policie České republiky  

Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pátráme po matce dvou dětí z České Lípy

Své syny nechala 26. ledna pohlídat kamarádovi a dosud si je nevyzvedla. Naposledy ji viděl svědek v Praze. 

Pátráme po mladé ženě, která dne 26. ledna odvedla své nezletilé syny ke kamarádovi, aby jí je pohlídal, že si musí něco zařídit. Své děti si však dosud nevyzvedla a ani nikomu o sobě nepodala žádnou zprávu. Více informací k pátrací ralaci získáte kliknutím na tento odkaz.

Pokud bude neaktivní, znamená to, že jsme žádost odvolali.

Předem děkujeme za spolupráci.

29. 1. 2026
por. Bc. Ivana Baláková

