Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po hledaných osobách
Na oba muže byl vydán příkaz k zatčení.
Chebští kriminalisté pátrají po hledaném 37letém cizinci z Mariánských Lázní, který je přibližně 185 cm vysoké štíhlé postavy, má velmi krátké blonďaté vlasy a modré oči.
Další informace k hledané osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).
Na hledaného muže byl Okresním soudem v Chebu vydán příkaz k zatčení.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chebští kriminalisté pátrají po hledaném 48letém muži z Mariánských Lázní, který je přibližně 175 cm vysoké střední postavy, má velmi krátké blonďaté vlasy a modré oči.
Další informace k hledané osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).
Na hledaného muže byl Okresním soudem v Chebu vydán příkaz k zatčení. Dle zjištěných informací by se muž mohl pohybovat na území okresů Cheb a Sokolov.
V případě jakýchkoliv informací k hledaným mužům volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
nprap. Jan Bílek
5.11.2025