Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po hledaných osobách
Na oba muže byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody.
Chebští kriminalisté pátrají po hledaném 53letém muži z Chebu, který je přibližně 180 cm vysoké střední postavy, má hnědočerné krátké vlasy a šedé oči.
Další informace k hledané osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).
Na hledaného muže byl Okresním soudem v Chebu vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody ve věci přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chebští kriminalisté pátrají po hledaném 51letém muži z Prahy, který je přibližně 175 cm vysoké střední postavy, má delší hnědé vlasy a zelené oči.
Další informace k hledané osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).
Na hledaného muže byl Obvodním soudem pro Prahu 4 vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody ve věci zanedbání povinné výživy.
V případě jakýchkoliv informací k hledaným mužům volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
nprap. Jan Bílek
8.9.2025