Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátráme po hledaných osobách

Na muže i ženu byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu. 

Chebští kriminalisté pátrají po hledané 26leté ženě z Chebska, která je přibližně 170 cm vysoké střední postavy, má hnědočerné dlouhé vlasy a hnědé oči.

Další informace k hledané osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).

Na hledanou ženu byl Okresním soudem v Chebu vydán příkaz k dodání do výkonu trestu ve věci podvodu. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že by se žena měla pohybovat na území okresů Cheb a Sokolov.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chebští kriminalisté pátrají po hledaném 31letém muži z Chebu, který je přibližně 180 cm vysoké střední postavy, má černé krátké vlasy a hnědé oči.

Další informace k hledané osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).

Na hledaného muže byl Okresním soudem v Chebu vydán příkaz k dodání do výkonu trestu ve věci ohrožení pod vlivem návykové látky.

V případě jakýchkoliv informací k hledaným osobám volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

nprap. Jan Bílek
12.11.2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 