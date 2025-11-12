Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po hledaných osobách
Na muže i ženu byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu.
Chebští kriminalisté pátrají po hledané 26leté ženě z Chebska, která je přibližně 170 cm vysoké střední postavy, má hnědočerné dlouhé vlasy a hnědé oči.
Další informace k hledané osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).
Na hledanou ženu byl Okresním soudem v Chebu vydán příkaz k dodání do výkonu trestu ve věci podvodu. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že by se žena měla pohybovat na území okresů Cheb a Sokolov.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chebští kriminalisté pátrají po hledaném 31letém muži z Chebu, který je přibližně 180 cm vysoké střední postavy, má černé krátké vlasy a hnědé oči.
Další informace k hledané osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).
Na hledaného muže byl Okresním soudem v Chebu vydán příkaz k dodání do výkonu trestu ve věci ohrožení pod vlivem návykové látky.
V případě jakýchkoliv informací k hledaným osobám volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
nprap. Jan Bílek
12.11.2025