Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po hledaných osobách
V případě jakýchkoliv informací k trojici osob volejte na linku 158.
Chebští kriminalisté pátrají po hledané 18leté ženě z Aše, která je přibližně 175 cm vysoké štíhlé postavy, má hnědočerné vlasy po ramena a šedé oči.
Na hledanou ženu byl Okresním soudem v Sokolově vydán příkaz k zatčení.
Na hledanou ženu byl Okresním soudem v Sokolově vydán příkaz k zatčení.
Chebští kriminalisté pátrají po hledané 21leté ženě z Velké Hleďsebe u Mariánských Lázní, která je přibližně 165 cm vysoké štíhlé postavy, má delší blond vlasy a hnědé oči.
Na hledanou ženu byl Okresním soudem v Sokolově vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody ve věci krádeže.
Na hledanou ženu byl Okresním soudem v Sokolově vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody ve věci krádeže.
Chebští kriminalisté pátrají po hledaném 40letém muži z Aše, který je přibližně 1785 cm vysoké střední postavy, má hnědočerné krátké vlasy a hnědé oči.
Na hledaného muže byl Okresním soudem v Chebu vydán příkaz k zatčení ve věci poškození cizí věci.
Na hledaného muže byl Okresním soudem v Chebu vydán příkaz k zatčení ve věci poškození cizí věci.
nprap. Jan Bílek
4.2.2026