Pátráme po hledaných osobách

V případě jakýchkoliv informací k trojici osob volejte na linku 158. 

Chebští kriminalisté pátrají po hledané 18leté ženě z Aše, která je přibližně 175 cm vysoké štíhlé postavy, má hnědočerné vlasy po ramena a šedé oči.

Další informace k hledané osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).

Na hledanou ženu byl Okresním soudem v Sokolově vydán příkaz k zatčení.
Chebští kriminalisté pátrají po hledané 21leté ženě z Velké Hleďsebe u Mariánských Lázní, která je přibližně 165 cm vysoké štíhlé postavy, má delší blond vlasy a hnědé oči.

Další informace k hledané osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).

Na hledanou ženu byl Okresním soudem v Sokolově vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody ve věci krádeže.
Chebští kriminalisté pátrají po hledaném 40letém muži z Aše, který je přibližně 1785 cm vysoké střední postavy, má hnědočerné krátké vlasy a hnědé oči.

Další informace k hledané osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).

Na hledaného muže byl Okresním soudem v Chebu vydán příkaz k zatčení ve věci poškození cizí věci.

V případě jakýchkoliv informací k hledaným osobám volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

nprap. Jan Bílek
4.2.2026

