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Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátráme po hledaných osobách

Na oba muže byl vydán příkaz k zatčení. 

Chebští kriminalisté pátrají po hledaném 41letém muži z Aše, který je přibližně 180 cm vysoké střední postavy, má hnědé krátké vlasy a hnědé oči.

Další informace k hledané osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).

Na hledaného muže byl Okresním soudem v Chebu vydán příkaz k zatčení.

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Chebští kriminalisté pátrají po hledaném 41letém muži z Mariánských Lázní, který je přibližně 175 cm vysoké střední postavy, má hnědé krátké vlasy a zelené oči.

Další informace k hledané osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).

Na hledaného muže byl Okresním soudem v Chebu vydán příkaz k zatčení.

V případě jakýchkoliv informací k hledaným osobám volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

nprap. Jan Bílek
15.7.2025

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