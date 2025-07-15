Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po hledaných osobách
Na oba muže byl vydán příkaz k zatčení.
Chebští kriminalisté pátrají po hledaném 41letém muži z Aše, který je přibližně 180 cm vysoké střední postavy, má hnědé krátké vlasy a hnědé oči.
Další informace k hledané osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).
Na hledaného muže byl Okresním soudem v Chebu vydán příkaz k zatčení.
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Chebští kriminalisté pátrají po hledaném 41letém muži z Mariánských Lázní, který je přibližně 175 cm vysoké střední postavy, má hnědé krátké vlasy a zelené oči.
Další informace k hledané osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).
Na hledaného muže byl Okresním soudem v Chebu vydán příkaz k zatčení.
V případě jakýchkoliv informací k hledaným osobám volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
nprap. Jan Bílek
15.7.2025