Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po hledaném muži
Byl na něj vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody.
Chebští kriminalisté pátrají po hledaném 29letém muži z Aše, který je přibližně 175 cm vysoké střední postavy, má hnědé krátké vlasy a modré oči.
Další informace k hledané osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).
Na hledaného muže byl Okresním soudem v Chebu vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody pro přečin krádeže.
V případě jakýchkoliv informací k hledaným osobám volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
nprap. Jan Bílek
9.6.2026