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Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátráme po hledaném muži

Byl na něj vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. 

Chebští kriminalisté pátrají po hledaném 29letém muži z Aše, který je přibližně 175 cm vysoké střední postavy, má hnědé krátké vlasy a modré oči.

Další informace k hledané osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).

Na hledaného muže byl Okresním soudem v Chebu vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody pro přečin krádeže.

V případě jakýchkoliv informací k hledaným osobám volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

nprap. Jan Bílek
9.6.2026

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