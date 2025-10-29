Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po hledaném muži
Volejte na linku 158.
Chebští kriminalisté pátrají po hledaném 40letém muži z Teplé na Chebsku, který je přibližně 175 cm vysoké střední postavy, má hnědé krátké vlasy a modré oči.
Další informace k hledané osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).
Na hledaného muže byl Okresním soudem v Karlových Varech vydán příkaz k zatčení.
V případě jakýchkoliv informací k hledanému muži volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
nprap. Jan Bílek
29.10.2025