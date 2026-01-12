Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po hledaném muži
Byl na něj vydán příkaz k zatčení.
Chebští kriminalisté pátrají po hledaném 43letém muži z Chebu, který je přibližně 180 cm vysoké střední postavy, má krátké hnědé vlasy a hnědé oči.
Další informace k hledané osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).
Na hledaného muže byl Okresním soudem v Chebu vydán příkaz k zatčení ve věci maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
V případě jakýchkoliv informací k hledanému muži volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
nprap. Jan Bílek
