Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po hledaném muži
Volejte na linku 158.
Chebští kriminalisté pátrají po hledaném 38letém muži z Mariánských Lázní, který je přibližně 180 cm vysoké silnější postavy, má světlé krátké vlasy a hnědé oči.
Další informace k hledané osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).
Na hledaného muže byl Okresním soudem v Chebu vydán příkaz k zadržení.
V případě jakýchkoliv informací k hledaným osobám volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
nprap. Jan Bílek
29.6.2026