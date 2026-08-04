Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po hledaném muži
Volejte na linku 158.
Chebští kriminalisté pátrají po hledaném 28letém muži z Chebu, který je přibližně 175 cm vysoké střední postavy, má velmi krátké tmavé vlasy a hnědé oči.
Další informace k hledané osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).
Na hledaného muže byl Okresním soudem v Karlových Varech vydán příkaz k zatčení. Dle dosavadního šetření by se mohl pohybovat v Karlových Varech mezi osobami bez domova.
V případě jakékoliv informace k hledané osobě volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
nprap. Jan Bílek
4.8.2026