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Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátráme po hledaném muži

Volejte na linku 158. 

Chebští kriminalisté pátrají po hledaném 28letém muži z Chebu, který je přibližně 175 cm vysoké střední postavy, má velmi krátké tmavé vlasy a hnědé oči.

Další informace k hledané osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).

Na hledaného muže byl Okresním soudem v Karlových Varech vydán příkaz k zatčení. Dle dosavadního šetření by se mohl pohybovat v Karlových Varech mezi osobami bez domova.

V případě jakékoliv informace k hledané osobě volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

nprap. Jan Bílek
4.8.2026

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