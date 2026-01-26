Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po hledaném muži
Volejte na linku 158.
Chebští kriminalisté pátrají po hledaném 44letém muži z Chebu, který je přibližně 180 cm vysoké štíhlé postavy, má černé krátké vlasy a hnědé oči.
Další informace k hledané osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).
Na hledaného muže byl Okresním soudem v Chebu vydán příkaz k zatčení ve věci padělání a pozměnění peněz.
V případě jakýchkoliv informací k hledanému muži volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
nprap. Jan Bílek
26.1.2026