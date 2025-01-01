Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pátráme po hledané ženě z Děčínska

V případě poznatků kontaktujte policisty na lince 158. 

Policisté  žádají veřejnost a sdělovací prostředky o spolupráci při pátrání po hledané 30leté ženě.  Na hledanou ženu byl Okresním státním zastupitelstvím v Děčíně vydán předchozí souhlas se zadržením v souvislosti s prověřováním majetkové trestné činnosti. Přes veškerá učiněná opatření se nám ženu  zatím nepodařilo vypátrat.

Podrobnější informace o hledané osobě  naleznete v odkaze (pokud je odkaz nefunkční, osoba  byla  vypátrána):

Pátrání po osobách - Policie České republiky

Poznatky k pobytu nebo výskytu uvedené osoby je možno předat na linku 158, případně na nejbližším  oddělení Policie České republiky.

Děčín  12. září 2025
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 