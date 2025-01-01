Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Pátráme po hledané ženě z Děčínska
V případě poznatků kontaktujte policisty na lince 158.
Policisté žádají veřejnost a sdělovací prostředky o spolupráci při pátrání po hledané 30leté ženě. Na hledanou ženu byl Okresním státním zastupitelstvím v Děčíně vydán předchozí souhlas se zadržením v souvislosti s prověřováním majetkové trestné činnosti. Přes veškerá učiněná opatření se nám ženu zatím nepodařilo vypátrat.
Podrobnější informace o hledané osobě naleznete v odkaze (pokud je odkaz nefunkční, osoba byla vypátrána):
Pátrání po osobách - Policie České republiky
Poznatky k pobytu nebo výskytu uvedené osoby je možno předat na linku 158, případně na nejbližším oddělení Policie České republiky.
Děčín 12. září 2025
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje