Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po hledané ženě
V případě jakýchkoliv informací k hledané ženě volejte na bezplatnou telefonní linku 158.
Chebští kriminalisté pátrají po hledaném 31leté ženě z Chebska, která je přibližně 170 cm vysoké štíhlé postavy, má blond vlasy a hnědé oči.
Další informace k hledané osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).
Na hledanou ženu byl Okresním soudem v Chebu vydán příkaz k zatčení.
V případě jakýchkoliv informací k hledané ženě volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
nprap. Jan Bílek
30.10.2025