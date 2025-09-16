Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po hledané ženě
Byl na ní vydán příkaz k zatčení.
Chebští kriminalisté pátrají po hledané 42leté ženě z Chebska, která je přibližně 170 cm vysoké střední postavy, má dlouhé blond vlasy a hnědé oči.
Další informace k hledané osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).
Na hledanou ženu byl Okresním soudem v Tachově vydán příkaz k zatčení ve věci ohrožení pod vlivem návykové látky. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že by se žena mohla pohybovat na území okresů Cheb nebo Tachov.
V případě jakýchkoliv informací k hledané ženě volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
nprap. Jakub Kopřiva
16.9.2025