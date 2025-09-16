Policie České republiky  

Pátráme po hledané ženě

Byl na ní vydán příkaz k zatčení. 

Chebští kriminalisté pátrají po hledané 42leté ženě z Chebska, která je přibližně 170 cm vysoké střední postavy, má dlouhé blond vlasy a hnědé oči.

Další informace k hledané osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).

Na hledanou ženu byl Okresním soudem v Tachově vydán příkaz k zatčení ve věci ohrožení pod vlivem návykové látky. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že by se žena mohla pohybovat na území okresů Cheb nebo Tachov.

V případě jakýchkoliv informací k hledané ženě volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

16.9.2025

