Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pátráme po dvou osobách

STOD - Policisté žádají o pomoc veřejnost se ztotožněním dvou mužů, kteří z bankomatů v Praze vybrali peníze, které vylákal neznámý pachatel z poškozeného pod falešnou legendou pomoci synovi. 

Policisté z obvodního oddělení Stod prověřují okolnosti případu podvodu, ke kterému došlo v odpoledních hodinách dne 10. září 2025. Dosud neznámý pachatel kontaktoval prostřednictvím SMS a aplikace WhatsApp poškozeného a falešně se vydával za jeho syna. Pod smyšlenou legendou žádal o pomoc s úhradou tří plateb ve výši 47.200,- Kč, 39.210,- Kč a 40.997,- Kč. Poškozený okamžitou platbou poslal první dvě částky, ale třetí již neposlal, neboť přestal neznámému pachateli důvěřovat.

Prověřováním policisté zjistili, že odeslané finance vyzvedli ještě téhož dne v 19:20 hodin a ve 20:07 hodin dva muži v bankomatech na území hlavního města Prahy. Osoby zachycené na fotografiích jsou důležité pro trestní řízení a policisté by s nimi potřebovali hovořit.

Policisté tímto žádají o spolupráci všechny občany, kteří jsou schopni osoby identifikovat, případně samotné osoby zachycené na fotografii, aby neprodleně kontaktovali policisty z obvodního oddělení Stod na telefonním čísle 974 326 781 nebo zavolali na tísňovou linku 158.

por. Ing. Eva Červenková
25. listopadu 2025

