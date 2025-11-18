Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Pátráme po dvou kamarádkách

Odpoledne odešly ze základní školy v Býšti na Pardubicku a od té doby je nikdo neviděl. 

Pardubičtí policisté od večerních hodin pátrají po dvou kamarádkách, které odešly okolo 13. hodiny ze základní školy v Býšti a již se nevrátily na odpolední vyučování a do současné doby (23:40) ani domů.

Jedna z dívek by na sobě měla mít modré rifle a černou mikinu. Druhá pohřešovaná by na sobě mohla mít černou bundu, tenisky Nike a v nose piercing. (pokud jsou odkazy neaktivní, dívky byly nalezeny).

Kde by se dívky mohly pohybovat nevíme, nicméně není vyloučené, že během dne byly v Hradci Králové.

Pokud byste je někde viděli nebo měli jakékoliv informace, které by mohly přispět k jejich vypátrání, volejte linku 158.

18. listopad 2025
mjr. Ing. Markéta Janovská
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

