Pátráme po dvanáctiletém chlapci z Velké Lhoty na Vsetínsku
Od dnešního odpoledne pátráme po dvanáctiletém chlapci z Velké Lhoty na Vsetínsku.
Dnešního dne v 17:15 hodin byl naposledy viděn dvanáctiletý chlapec z obce Velká Lhota na Vsetínsku, kdy odešel z domova.
Chlapec je 160 cm vysoký, má hubenou postavu a krátce střižené hnědé vlasy.
Při odchodu z domova měl na sobě černé rifle, šedou mikinu a černou bundu s bílým nápisem na prsou a rukávech, s sebou má tmavě modrý batoh.
Jakékoliv informace o pohřešovaném chlapci přijmeme na lince 158 nebo na kterékoliv policejní služebně.
30. března 2026, mjr. Mgr. Bc. Šárka Trnková
AKTUALIZACE
Chlapce jsme v pořádku nalezli. Všem děkujeme za pomoc.
30. března 2026, mjr. Mgr. Bc. Šárka Trnková