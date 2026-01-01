Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Pátráme po dvanáctiletém chlapci z Velké Lhoty na Vsetínsku

Od dnešního odpoledne pátráme po dvanáctiletém chlapci z Velké Lhoty na Vsetínsku. 

Dnešního dne v 17:15 hodin byl naposledy viděn dvanáctiletý chlapec z obce Velká Lhota na Vsetínsku, kdy odešel z domova.

Chlapec je 160 cm vysoký, má hubenou postavu a krátce střižené hnědé vlasy.
Při odchodu z domova měl na sobě černé rifle, šedou mikinu a černou bundu s bílým nápisem na prsou a rukávech, s sebou má tmavě modrý batoh.

Jakékoliv informace o pohřešovaném chlapci přijmeme na lince 158 nebo na kterékoliv policejní služebně.

30. března 2026, mjr. Mgr. Bc. Šárka Trnková

AKTUALIZACE

Chlapce jsme v pořádku nalezli. Všem děkujeme za pomoc. 

30. března 2026, mjr. Mgr. Bc. Šárka Trnková

