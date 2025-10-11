Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po cyklistovi a svědcích dopravní nehody
K nehodě došlo na konci října v Sokolově.
V pátek 31. října letošního roku kolem 15:20 hodin došlo v Sokolově, konkrétně v ulici Nábřeží Petra Bezruče, k dopravní nehodě mezi projíždějícím automobilem a mužem, který stál u silnice u svého vozidla. Při dopravní nehodě došlo ke zranění muže, který byl převezen do nemocnice k ošetření.
Policisté ze sokolovského dopravního inspektorátu pátrají po svědcích této dopravní nehody, ale zejména po totožnosti cyklisty, který v inkriminovanou dobu místem projížděl a za místem, kde k dopravní nehodě došlo, se opakovaně ohlížel. Jeho svědectví může výrazně přispět k objasnění této dopravní nehody.
Cyklista měl na sobě tmavé tepláky po straně s bílým pruhem a hnědou bundu. Na zádech měl batoh ve světlých barvách. Na hlavě měl helmu bílé barvy.
Dále policisté žádají případné svědky, kteří místem procházeli či projížděli, a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158.
Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.
nprap. Jakub Kopřiva
10. 11. 2025