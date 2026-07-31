Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Pátráme po bubeníkovi kladenské kapely
Pokud máte k jeho pohybu jakékoliv informace, kontaktujte policisty na lince 158.
Kladenští kriminalisté vyhlásili pátrání po 39letém muži, po kterém pátrá nejen rodina, ale také jeho kolegové z kapely. Naposledy byl viděn matkou 21. července 2026 večer, nicméně od dopoledních hodin následujícího dne, tj. 22. července, ho nikdo neviděl a na svém mobilním telefonu je nedostupný.
Bližší informace k jeho osobě naleznete v odkazu: https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=18460728260120 (Pokud je odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).
Pokud máte k pohřešovanému jakékoliv informace nebo když ho někde spatříte, kontaktujte policisty na lince tísňového volání 158.
por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
31. července 2026