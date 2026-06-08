Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Pátráme po 95letém muži
Pardubičtí policisté hledají seniora.
Pardubičtí policisté od dnešního dne pátrají po 95letém seniorovi (pokud je odkaz neaktivní, muž byl nalezen) z pardubických Polabin. Toho naposledy viděla fyzicky rodina v neděli 31. května letošního roku u něj doma.
Pohřešovaný by měl být vitální, s ničím se neléčí, byl samotář a rád chodil na procházky po Pardubicích. Co by mohl mít na sobě nevíme. Nekontaktní je i jeho mobilní telefon. Dříve jezdil autobusem nebo vlakem na chatu v Trhové Kamenici.
Kdybyste měli jakékoliv inforamce o pohybu muže za posledních 8 dní, kontaktujte policisty na lince 158.
8. červen 2026
mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje