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Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Pátráme po 95letém muži

Pardubičtí policisté hledají seniora. 

Pardubičtí policisté od dnešního dne pátrají po 95letém seniorovi (pokud je odkaz neaktivní, muž byl nalezen) z pardubických Polabin. Toho naposledy viděla fyzicky rodina v neděli 31. května letošního roku u něj doma.

Pohřešovaný by měl být vitální, s ničím se neléčí, byl samotář a rád chodil na procházky po Pardubicích. Co by mohl mít na sobě nevíme. Nekontaktní je i jeho mobilní telefon. Dříve jezdil autobusem nebo vlakem na chatu v Trhové Kamenici. 

Kdybyste měli jakékoliv inforamce o pohybu muže za posledních 8 dní, kontaktujte policisty na lince 158.

8. červen 2026
mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

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