Pátráme po 82leté "seniorce v ohrožení"

Jablonečtí kriminalisté se obracejí na veřejnost se žádostí o spolupráci při pátrání po pohřešované ženě. 

Po "SENIORCE V OHROŽENÍ pátrají jablonečtí kriminalisté  po 82leté seniorce, která v 15:15 hodin odešla z centra potkavárny U Havrana v Josefově Dole - Karlově, okr. Jabloonec nad Nisou, neznámo kam. Žena trpící Alzheimerovou chorobou o sobě do současné doby nepodala žádnou zprávu. 

Další informace k pohřešované seniorce naleznete v databázi  pátrání po osobách.

V případě, že uvedený odkaz již není aktivní, bylo pátrání po hledané ženě odvoláno.  

Veškeré informace k výskytu či pohybu hledané seniorce v ohrožení sdělte policistům na kterékoliv policejní služebně nebo telefonicky na bezplatné lince 158.
 

11. března 2026
mjr. Vojtěch Robovský
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje

