Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Pátráme po 82leté "seniorce v ohrožení"
Jablonečtí kriminalisté se obracejí na veřejnost se žádostí o spolupráci při pátrání po pohřešované ženě.
Po "SENIORCE V OHROŽENÍ pátrají jablonečtí kriminalisté po 82leté seniorce, která v 15:15 hodin odešla z centra potkavárny U Havrana v Josefově Dole - Karlově, okr. Jabloonec nad Nisou, neznámo kam. Žena trpící Alzheimerovou chorobou o sobě do současné doby nepodala žádnou zprávu.
Další informace k pohřešované seniorce naleznete v databázi pátrání po osobách.
V případě, že uvedený odkaz již není aktivní, bylo pátrání po hledané ženě odvoláno.
Veškeré informace k výskytu či pohybu hledané seniorce v ohrožení sdělte policistům na kterékoliv policejní služebně nebo telefonicky na bezplatné lince 158.
11. března 2026
mjr. Vojtěch Robovský
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje