Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Pátráme po 64letém muži
Pokud muže uvidíte, kontaktujte policisty na lince 158.
Kriminalisté vyhlásili pátrání po 63letém muži, který se nevrátil ze zdravotnického zařízení domů, odkud byl propuštěn v úterý 2. června dopoledne.
Bližší informace k pohřešovanému naleznete v odkazu: https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=12560603260103 (Pokud je odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).
Pokud jste muže někde viděli nebo jakmile ho uvidite, kontaktujte policisty na lince tísňové lince 158.
por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
3. června 2026