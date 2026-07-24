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Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pátráme po 53letém muži z Berouna

Pokud ho uvidíte, volejte na L158. 

Policisté z Berouna pátrají po pohřešovaném 53letém muži a jeho vozidle. Vzhledem k tomu, že se nevrátil do místa bydliště a neozval se svým blízkým, je zde obava o jeho zdraví a život.

Pátrací relace (pokud odkaz není aktivní, pátrání jsme odvolali).

Pokud muže uvidíte nebo víte, kde by se mohl zdržovat, ozvěte se prosím na linku 158.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
24. července 2026

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