Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Pátráme po 47leté ženě
Pomozte nám s pátrání po pohřešované ze Stradouně na Chrudimsku.
Pohřešovaná sedmačtyřicetiletá žena (pokud je odkaz neaktivní, byla osoba nalezena) odešla z místa bydliště ve Stradouni dnes v brzkých ranních hodinách bez dokladů a mobilního telefonu. Do současné doby o sobě nedala vědět a pátrání bylo dosud neúspěšné.
Hledaná je asi 170 cm vysoká, má červené kudrnaté vlasy. V době odchodu na sobě měla mít modré džíny, tričko a modrý přehoz ke kolenům.
Kdybyste měli jakékoliv informace k pohybu pohřešované, ozvěte se na linku 158.
13. června 2026
por. Mgr. Tomáš Dub