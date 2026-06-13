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Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Pátráme po 47leté ženě

Pomozte nám s pátrání po pohřešované ze Stradouně na Chrudimsku. 

Pohřešovaná sedmačtyřicetiletá žena (pokud je odkaz neaktivní, byla osoba nalezena) odešla z místa bydliště ve Stradouni dnes v brzkých ranních hodinách bez dokladů a mobilního telefonu. Do současné doby o sobě nedala vědět a pátrání bylo dosud neúspěšné.

Hledaná je asi 170 cm vysoká, má červené kudrnaté vlasy. V době odchodu na sobě měla mít modré džíny, tričko a modrý přehoz ke kolenům.

Kdybyste měli jakékoliv informace k pohybu pohřešované, ozvěte se na linku 158.

13. června 2026
por. Mgr. Tomáš Dub

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