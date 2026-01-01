Policie České republiky  

Pátráme po 42letém muži

Každá informace může pomoci. 

Policie České republiky žádá veřejnost o spolupráci při pátrání po pohřešovaném 42letém muži, jehož pohřešování oznámila jeho známá včerejšího dne. Podle dosavadních informací byl pohřešovaný muž naposledy viděn v pondělí, dne 12. ledna 2026 v obci Ledkov na Jičínsku, kde má chalupu.

Pohřešovaný muž je vysoký přibližně 170 cm až 180 cm, má hubenou postavu, šedo-černé kratší kudrnaté vlasy a hnědé oči. Muž má černý plnovous, brýle nenosí. Jaké oblečení může mít pohřešovaný v současné době na sobě není známo.

Pokud jste pohřešovaného muže viděli, nebo máte jakékoli informace, které by mohly pomoci k jeho nalezení, kontaktujte prosím linku 158 nebo nejbližší policejní služebnu. Děkujeme za spolupráci.

Bližší informace včetně fotografie naleznete ZDE. Pokud je odkaz nedostupný, znamená to, že pátrání bylo odvoláno.

