Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Pátráme po 42letém muži
Každá informace může pomoci.
Policie České republiky žádá veřejnost o spolupráci při pátrání po pohřešovaném 42letém muži, jehož pohřešování oznámila jeho známá včerejšího dne. Podle dosavadních informací byl pohřešovaný muž naposledy viděn v pondělí, dne 12. ledna 2026 v obci Ledkov na Jičínsku, kde má chalupu.
Pohřešovaný muž je vysoký přibližně 170 cm až 180 cm, má hubenou postavu, šedo-černé kratší kudrnaté vlasy a hnědé oči. Muž má černý plnovous, brýle nenosí. Jaké oblečení může mít pohřešovaný v současné době na sobě není známo.
Pokud jste pohřešovaného muže viděli, nebo máte jakékoli informace, které by mohly pomoci k jeho nalezení, kontaktujte prosím linku 158 nebo nejbližší policejní služebnu. Děkujeme za spolupráci.
Bližší informace včetně fotografie naleznete ZDE. Pokud je odkaz nedostupný, znamená to, že pátrání bylo odvoláno.