Pátráme po 42letém muži z Kamenného Přívozu

Odešel po hádce v nočních hodinách. 

Policisté vyhlásili pátrání po 42letém cizinci, který odešel v nočních hodinách na 24. prosince z místa bydliště v Kamenném Přívoze na Praze západ a dosud se nevrátil.

Pokud víte, kde se pohřešovaný zdržuje nebo jste ho viděli, ozvěte se policistům na linku 158.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
25. prosince 2025

