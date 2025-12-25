Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Pátráme po 42letém muži z Kamenného Přívozu
Odešel po hádce v nočních hodinách.
Policisté vyhlásili pátrání po 42letém cizinci, který odešel v nočních hodinách na 24. prosince z místa bydliště v Kamenném Přívoze na Praze západ a dosud se nevrátil.
PÁTRACÍ RELACE(V případě, že není odkaz aktivní, pátrání jsme odvolali).
Pokud víte, kde se pohřešovaný zdržuje nebo jste ho viděli, ozvěte se policistům na linku 158.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
25. prosince 2025