Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pátráme po 40letém muži

Pokud pohřešovaného uvidíte nebo víte, kde by se mohl nacházet, kontaktujte policii. 

Pátráme po 40letém muži z Kladna, který měl být naposledy viděn v zaměstnání a svou známou na konci července letošního roku. Známá má o něj strach a proto se obrátila na policii.

Bližší informace k pohřešovanému naleznete v odkazu: https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=22450825250103  (Pokud je odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).

Pokud víte, kde se muž nachází nebo máte k jeho osobě či pohybu jakékoliv poznatky, informujte policisty na lince tísňového volání 158.

por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
5. září 2025

