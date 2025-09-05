Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Pátráme po 40letém muži
Pokud pohřešovaného uvidíte nebo víte, kde by se mohl nacházet, kontaktujte policii.
Pátráme po 40letém muži z Kladna, který měl být naposledy viděn v zaměstnání a svou známou na konci července letošního roku. Známá má o něj strach a proto se obrátila na policii.
Bližší informace k pohřešovanému naleznete v odkazu: https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=22450825250103 (Pokud je odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).
Pokud víte, kde se muž nachází nebo máte k jeho osobě či pohybu jakékoliv poznatky, informujte policisty na lince tísňového volání 158.
por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
5. září 2025