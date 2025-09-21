Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Pátráme po 32leté ženě
Odešla z domova a do současné doby o sobě nepodala žádnou zprávu.
Tachovští kriminalisté pátrají po 32leté ženě, která dnes okolo půlnoci odešla z domova a do současné doby o sobě nepodala žádnou zprávu.
Popis: 150-165 cm vysová, hubené postavy, má černé vlasy sepnuté do culíku.
Popis oblečení: modrá bunda do pasu s péřovou kapucí, nosí u sebe igelitovou tašku.
Informace o pohřešované ženě jsou v následujícím odkazu:
https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=9580921250310
Pokud je odkaz neaktivní, pohřešovaná byla vypátrána.
Informace k pohřešované přijmeme na bezplatné tísňové lince Policie České republiky 158 nebo na kterékoliv policejní služebně.
por. Bc. Iva Vršecká
21. září 2025