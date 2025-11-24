Policie České republiky  

Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pátráme po 23letém mladíkovi

Pokud ho uvidíte nebo máte k jeho pohybu jakékoliv informace, kontaktujte policisty na lince 158. 

Kriminalisté z Prahy venkov-západ vyhlásili pátrání po 23letém muži, kterého pohřešuje jeho matka od 22. listopadu 2025, přičemž má obavu o jeho život a zdraví.

Bližší informace k pohřešovanému naleznete v odkazu: https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=1123250116  (Pokud je odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).

V případě jakýchkoliv poznatků k pohybu pohřešovaného muže, kontaktujte policisty na lince tísňového volání 158.

por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
24. listopadu 2025

