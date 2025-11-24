Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Pátráme po 23letém mladíkovi
Pokud ho uvidíte nebo máte k jeho pohybu jakékoliv informace, kontaktujte policisty na lince 158.
Kriminalisté z Prahy venkov-západ vyhlásili pátrání po 23letém muži, kterého pohřešuje jeho matka od 22. listopadu 2025, přičemž má obavu o jeho život a zdraví.
Bližší informace k pohřešovanému naleznete v odkazu: https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=1123250116 (Pokud je odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).
V případě jakýchkoliv poznatků k pohybu pohřešovaného muže, kontaktujte policisty na lince tísňového volání 158.
por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
24. listopadu 2025