Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Pátráme po 13leté dívce
Pokud jste pohřešovanou někde viděli nebo ji uvidíte, kontaktujte policisty.
Kriminalisté z Prahy venkov-západ vyhlásili pátrání po 13leté dívce, jejíž pohřešování nahlásila její matka dnes, tj. ve středu 25. února 2026, přičemž dceru naposledy viděla v neděli 22. února.
Bližší informace k pohřešované naleznete v odkazu: https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=13070225260116 (Pokud je odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).
V případě, že dívku uvidíte nebo máte k jejímu pohybu jakékoliv informace, kontaktujte policisty na lince tísňového volání 158.
por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
25. února 2026