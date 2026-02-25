Policie České republiky  

Středočeský kraj

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pátráme po 13leté dívce

Pokud jste pohřešovanou někde viděli nebo ji uvidíte, kontaktujte policisty. 

Kriminalisté z Prahy venkov-západ vyhlásili pátrání po 13leté dívce, jejíž pohřešování nahlásila její matka dnes, tj. ve středu 25. února 2026, přičemž dceru naposledy viděla v neděli 22. února.

Bližší informace k pohřešované naleznete v odkazu: https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=13070225260116  (Pokud je odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).

V případě, že dívku uvidíte nebo máte k jejímu pohybu jakékoliv informace, kontaktujte policisty na lince tísňového volání 158.

por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
25. února 2026

