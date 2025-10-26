Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po 12leté dívce z dětského domova
Volejte na bezplatnou tísňovou linku 158.
Policisté v současné době pátrají po 12leté dívce ze Sokolovska, která je přibližně 160 centimetrů vysoké štíhle postavy, má hnědé dlouhé rovné vlasy a hnědé oči.
Další informace k pohřešované dívce naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).
Pohřešovaná dívka je svěřenkyní Dětského domova v Dalovicích na Karlovarsku, kam se nevrátila z vycházky. Podle vychovatelky dětského domova dívka neužívá žádné léky a je to opakovaně, co se nevrátila z plánované vycházky.
Dívka by na sobě mohla mít modré rifle a černou bundu.
V případě jakýchkoliv informací k pohřešované dívce volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
nprap. Jakub Kopřiva
26. 10. 2025