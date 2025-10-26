Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátráme po 12leté dívce z dětského domova

Volejte na bezplatnou tísňovou linku 158. 

Policisté v současné době pátrají po 12leté dívce ze Sokolovska, která je přibližně 160 centimetrů vysoké štíhle postavy, má hnědé dlouhé rovné vlasy a hnědé oči. 

Další informace k pohřešované dívce naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).

Pohřešovaná dívka je svěřenkyní Dětského domova v Dalovicích na Karlovarsku, kam se nevrátila z vycházky. Podle vychovatelky dětského domova dívka neužívá žádné léky a je to opakovaně, co se nevrátila z plánované vycházky. 

Dívka by na sobě mohla mít modré rifle a černou bundu. 

V případě jakýchkoliv informací k pohřešované dívce volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

nprap. Jakub Kopřiva
26. 10. 2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 